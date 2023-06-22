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Кулеба: Контрнаступів буде стільки, скільки потрібно

Этот материал также доступен на русском
22.06.2023, 17:45
Кулеба: Контрнаступів буде стільки, скільки потрібно - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Україна проведе стільки контрнаступів, скільки потрібно, щоб вигнати Росію зі своєї території. Про це заявив міністр іноземних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Суспільному.

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Журналістка запитала Кулебу щодо того, чи візьмуть участь американські танки Abrams у цій кампанії контрнаступу.

"Надія є, але не треба мислити лише цим контрнаступом. Я постійно на цьому наголошую в спілкуванні з партнерами: не треба дивитися на цей контрнаступ як на останній і вирішальний. Буде стільки контрнаступів, стільки потрібно, щоб вигнати Росію з нашої території", – відповів він.

Кулеба зазначив, що частина техніки від партнерів приходить просто зараз, частина перебуває "в процесі".

Зокрема, Abrams як танк "набагато складніша конструкція, ніж [німецькі танки] Leopard", сказав він.

"Тому працюємо на зараз, але тримаємо в голові, що для можливих наступних кампаній так само знадобляться танки, БТР й інша техніка. Якщо ми за цей контрнаступ звільнимо всю Україну — слава Богу, всім подякуємо. Але війна — це така штука, де маєш думати на два-три кроки вперед", – зауважив Кулеба.

Також він зазначив, що жодна країна-партнер не висловлювала сигнал про те, що якщо український контрнаступ не досягне вирішального успіху, то військова допомога припиниться.

"Але в кожній країні йде прорахунок: там вибори наближаються, десь на складах закінчилися снаряди, які можна передати Україні, а заводи не встигають виробити нові", – сказав Кулеба.

Він зауважив, що Україна "не ведеться" на таку логіку і відстоює свою позицію: "Так а що, десь ми звільнимо частину території, десь ні, і що, проблема [війни] від цього зникне?".

Щодо можливого тиску до перемовин з РФ Кулеба зазначив, що в України вже є рішення РНБО та позиція, що переговори можливі після виведення Росією військ з території України.

  • 21 червня 2023 року президент Зеленський заявив, що заморожування війни з Росією не буде.
  • 22 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь, Бердянськ та Кремінну.

Читайте також: Пентагон про наступ: Будуть втрати й важкі битви, але ЗСУ здатні досягти успіху

Артем Джеріпа
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війнаДмитро Кулебаконтрнаступ
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