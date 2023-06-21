Контрнаступ. Зеленський наголосив – заморожування війни не буде, це безперспективно

Україна не погодиться ні на яке заморожування повномасштабної війни, незалежно від результату нинішніх тактичних контрнаступальних операцій і основного контрнаступу Сил оборони, що готується, поки не буде звільнено всю територію. Так на запитання ВВС "Як виглядає ендшпіль війни на даному етапі?" відповів президент Володимир Зеленський.

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Верховний головнокомандувач "ясно дав зрозуміти", пише інтерв'юер, що "потрібні перемоги на полі бою".

ВВС пише зі слів Зеленського, що Україна не піде на капітулянтські варіанти, "хто б не був президентом у Москві, якщо Росія залишиться на території України".

"Як би далеко ми не просунулися в контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток [ситуації] для України", – наголосив президент.

Ще у квітні 2023 року міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що "цілком нормально" для ЗСУ заходити на територію РФ для припинення вторгнення.

На початку літа міністр оборони Британії Воллес був оптимістично налаштований щодо шансів України відвоювати все захоплене РФ із 2014 року.

7 червня ексгенсек НАТО Расмуссен заявив, що у разі відсутності реальних гарантій безпеки Україні на саміті у Вільнюсі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит ввести війська в Україну.

Глава зовнішньої дипломатії Кулеба відповів на це, що до закінчення війни країни НАТО не спрямовуватимуть до України свої війська: "Щобільше, ми цього й не просимо".

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