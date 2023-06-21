RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Контрнаступ. Зеленський наголосив – заморожування війни не буде, це безперспективно

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 14:23
Контрнаступ. Зеленський наголосив – заморожування війни не буде, це безперспективно - Фото
Володимир Зеленський (фото - ЕРА)

Україна не погодиться ні на яке заморожування повномасштабної війни, незалежно від результату нинішніх тактичних контрнаступальних операцій і основного контрнаступу Сил оборони, що готується, поки не буде звільнено всю територію. Так на запитання ВВС "Як виглядає ендшпіль війни на даному етапі?" відповів президент Володимир Зеленський.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Верховний головнокомандувач "ясно дав зрозуміти", пише інтерв'юер, що "потрібні перемоги на полі бою".

ВВС пише зі слів Зеленського, що Україна не піде на капітулянтські варіанти, "хто б не був президентом у Москві, якщо Росія залишиться на території України".

"Як би далеко ми не просунулися в контрнаступі, ми не підемо на заморожений конфлікт, тому що це війна, це безперспективний розвиток [ситуації] для України", – наголосив президент.

  • Ще у квітні 2023 року міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що "цілком нормально" для ЗСУ заходити на територію РФ для припинення вторгнення.
  • На початку літа міністр оборони Британії Воллес був оптимістично налаштований щодо шансів України відвоювати все захоплене РФ із 2014 року.
  • 7 червня ексгенсек НАТО Расмуссен заявив, що у разі відсутності реальних гарантій безпеки Україні на саміті у Вільнюсі країни-союзниці Києва в Альянсі можуть на запит ввести війська в Україну.
  • Глава зовнішньої дипломатії Кулеба відповів на це, що до закінчення війни країни НАТО не спрямовуватимуть до України свої війська: "Щобільше, ми цього й не просимо".

Читайте також: Зеленський про наступ ЗСУ: Ми просуватимемося так, як вважаємо за потрібне. На кону життя

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнапрогнозпереговориконтрнаступ
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 