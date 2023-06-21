Зеленський про наступ ЗСУ: Ми просуватимемося так, як вважаємо за потрібне. На кону життя

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України просуватимуться у наступі так, як вважатимуть за потрібне. Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

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За його словами, просування на полі бою йде повільніше, ніж хотілося б, проте на карту поставлено життя людей.

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають на результати зараз. Це не так", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія замінувала 200 000 кв. км української території.

"Що би хтось не хотів, включаючи спроби тиску на нас, за всієї поваги, ми просуватимемося на полі бою так, як вважаємо за потрібне", — заявив глава держави.

15 червня в Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ та ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

19 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, за тиждень звільнено вісім населених пунктів на Таврійському напрямку: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

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