Зеленский о наступлении ВСУ: Мы будем продвигаться так, как сочтем нужным. На кону жизни
21.06.2023, 13:59
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины будут продвигаться в наступлении так, как сочтут нужным. Об этом он сообщил в интервью BBC.
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По его словам, продвижение на поле боя идет медленнее, чем хотелось бы, однако на карту поставлены жизни людей.
"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так", — сказал Зеленский.
Он отметил, что Россия заминировала 200 000 кв. км украинской территории.
"Что бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным", — заявил глава государства.
- 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
- Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
- 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.
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