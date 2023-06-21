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Зеленский о наступлении ВСУ: Мы будем продвигаться так, как сочтем нужным. На кону жизни

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 13:59
Зеленский о наступлении ВСУ: Мы будем продвигаться так, как сочтем нужным. На кону жизни - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные Силы Украины будут продвигаться в наступлении так, как сочтут нужным. Об этом он сообщил в интервью BBC.

По его словам, продвижение на поле боя идет медленнее, чем хотелось бы, однако на карту поставлены жизни людей. 

"Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия заминировала 200 000 кв. км украинской территории. 

"Что бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным", — заявил глава государства.

  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.
  • Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.
  • 19 июня Минобороны сообщило, что ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на Таврическом направлении: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки. 

Читайте также: Минобороны: Наступление ВСУ в Запорожской области идет по плану. Главный удар еще впереди 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленскийвойназапорожская областьнаступлениепотери
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