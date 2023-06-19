Минобороны: ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск. За неделю освободили восемь поселков

Вооруженные Силы Украины наступают на Мелитополь и Бердянск, за неделю освобождено восемь населенных пунктов на таврическом направлении. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, на юге за неделю продолжалось наступление на нескольких направлениях — ракетчики и артиллеристы выполнили 10 125 огневых задач.

При наступлении в направлении Бердянска и Мелитополя освобождены Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки.

В целом украинские воины продвинулись в глубину обороны россиян на расстояние до 7 км, освобожденная площадь составляет 113 кв. км.

Маляр заявила, что враг нес существенные потери, на всех направлениях фронта уничтожено и ранено 4600 оккупантов, более 80 захватчиков взято в плен.

Также уничтожено более 400 единиц техники и вооружения, в частности, вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и другое.

12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

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