Наступление ВСУ. Минобороны показало подбитую Bradley 47 бригады и выживший экипаж: фото

Заместитель министра обороны Анна Маляр показала подбитую в ходе наступления боевую машину пехоты Bradley и выживший экипаж воинов 47 отдельной механизированной бригады "Магура". Соответствующие фото она опубликовала в Telegram.

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По ее словам, на снимках можно увидеть украинскую Bradley после прямого попадания ракеты из реактивной системы "Град", а также экипаж, который успешно эвакуировался после удара и продолжает выполнять задачи на другой технике.

Поврежденная БМП американского производства уже на ремонте.

Она отметила, что Bradley получила прямое попадание в башню и загорелась — экипаж эвакуировался, а механик-водитель отвел бронемашину на безопасные позиции и затушил. Только один воин получил легкую контузию.

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем незаурядная боевая живучесть – не просто слова. Bradley помогает сохранить самое ценное — жизнь. А сталь всегда можно восстановить. Нет техники, которую невозможно уничтожить, есть техника, спасающая жизнь", — резюмировала Маляр.

12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

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