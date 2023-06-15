Наступление ВСУ. Минобороны показало подбитую Bradley 47 бригады и выживший экипаж: фото
Заместитель министра обороны Анна Маляр показала подбитую в ходе наступления боевую машину пехоты Bradley и выживший экипаж воинов 47 отдельной механизированной бригады "Магура". Соответствующие фото она опубликовала в Telegram.
По ее словам, на снимках можно увидеть украинскую Bradley после прямого попадания ракеты из реактивной системы "Град", а также экипаж, который успешно эвакуировался после удара и продолжает выполнять задачи на другой технике.
Поврежденная БМП американского производства уже на ремонте.
Она отметила, что Bradley получила прямое попадание в башню и загорелась — экипаж эвакуировался, а механик-водитель отвел бронемашину на безопасные позиции и затушил. Только один воин получил легкую контузию.
"Этот пример доказывает, что заявленная производителем незаурядная боевая живучесть – не просто слова. Bradley помогает сохранить самое ценное — жизнь. А сталь всегда можно восстановить. Нет техники, которую невозможно уничтожить, есть техника, спасающая жизнь", — резюмировала Маляр.
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