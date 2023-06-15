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Наступление ВСУ. Минобороны показало подбитую Bradley 47 бригады и выживший экипаж: фото

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15.06.2023, 12:14
Наступление ВСУ. Минобороны показало подбитую Bradley 47 бригады и выживший экипаж: фото - Фото
Подбитая в наступлении БМП Bradley (Фото: Ганна Маляр/Telegram)

Заместитель министра обороны Анна Маляр показала подбитую в ходе наступления боевую машину пехоты Bradley и выживший экипаж воинов 47 отдельной механизированной бригады "Магура". Соответствующие фото она опубликовала в Telegram.

По ее словам, на снимках можно увидеть украинскую Bradley после прямого попадания ракеты из реактивной системы "Град", а также экипаж, который успешно эвакуировался после удара и продолжает выполнять задачи на другой технике.

Поврежденная БМП американского производства уже на ремонте.

Она отметила, что Bradley получила прямое попадание в башню и загорелась — экипаж эвакуировался, а механик-водитель отвел бронемашину на безопасные позиции и затушил. Только один воин получил легкую контузию. 

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем незаурядная боевая живучесть – не просто слова. Bradley помогает сохранить самое ценное — жизнь. А сталь всегда можно восстановить. Нет техники, которую невозможно уничтожить, есть техника, спасающая жизнь", — резюмировала Маляр.

Экипаж подбитой в наступлении БМП Bradley (Фото: Ганна Маляр/Telegram)

  • 12 июня 2023 года в Минобороны заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.
  • 15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Читайте также: Эксперты о бое, где был потерян Leopard и Bradley: действовали профессионально – WarZone 

Дмитрий Гриниченко
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