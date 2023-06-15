Наступ ЗСУ. У Міноборони показали підбиту БМП Bradley 47 бригади та вцілілий екіпаж: фото

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр показала підбиту під час наступу бойову машину піхоти Bradley та вцілілий екіпаж воїнів 47 окремої механізованої бригади "Магура". Відповідні фото вона опублікувала у Telegram.

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За її словами, на знімках можна побачити українську Bradley після прямого влучання ракети з реактивної системи "Град", а також екіпаж, який успішно евакуювався після удару і продовжує виконувати завдання на іншій техніці.

Ушкоджена БМП американського виробництва вже на ремонті.

Вона зазначила, що Bradley отримала пряме влучання у башту і спалахнула — екіпаж евакуювався, а механік-водій відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив. Лише один воїн отримав легку контузію.

"Цей приклад доводить, що заявлена виробником неабияка бойова живучість — не просто слова. Bradley допомагає зберегти найцінніше — життя. А сталь завжди можна відновити. Немає техніки, яку неможливо знищити, є техніка, яка рятує життя", — резюмувала Маляр.

12 червня 2023 року у Міноборони заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

15 червня у Генштабі повідомили, що ЗСУ продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська.

Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.

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