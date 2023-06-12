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Наступ ЗСУ. Звільнено Лобкове та Левадне, за тиждень сім населених пунктів: мапа

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12.06.2023, 21:36
Наступ ЗСУ. Звільнено Лобкове та Левадне, за тиждень сім населених пунктів: мапа - Фото
Ганна Маляр (Фото: пресслужба ОП)

За тиждень у ході проведення наступальної операції Сили оборони звільнили сім населених пунктів у Донецькому та Таврійському операційних районах. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що просування наступального угруповання склало  6,5 км.

Упродовж наступальних дій було звільнено 90 квадратних кілометрів української території.

Для порівняння, площа Бахмута складає 41,6 квадратних кілометрів.

Було звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

Про звільнення населених пунктів Лобкове та Левадне раніше не повідомлялось.

Лобкове на карті deepstate

Левадне на карті

Нескучне, Макарівка, Благодатне та Сторожове на карті deepstate 2

Нескучне, Макарівка, Благодатне та Сторожове на карті deepstate 2

Новодарівка на карті deepstate
  • 11 червня 2023 року Маляр повідомила, що ЗСУ просунулися під Бахмутом, а на південному напрямку звільнили територію завширшки до 1,5 км, включно з двома населеними пунктами.

Читайте також: Наступ ЗСУ. Бійці Запорізької бригади звільнили селище Новодарівка біля Гуляйполя — фото, карта

Артем Джеріпа
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війнаГанна Малярконтрнаступнаступ ЗСУ
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