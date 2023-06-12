Наступление ВСУ. Освобождены Лобковое и Левадное, за неделю семь населенных пунктов: карта

За неделю в ходе проведения наступательной операции Силы обороны освободили семь населенных пунктов в Донецком и Таврическом операционных районах. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она отметила, что продвижение наступательной группировки составило 6,5 км.

В течение наступательных действий было освобождено 90 квадратных километров украинской территории.

Для сравнения площадь Бахмута составляет 41,6 квадратных километров.

Были освобождены семь населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Об освобождении населенных пунктов Лобковое и Левадное ранее не сообщалось.

11 июня 2023 года Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись под Бахмутом, а на южном направлении освободили территорию в ширину до 1,5 км, включая два населенных пункта.

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