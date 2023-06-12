Наступление ВСУ. Бойцы Запорожской бригады освободили поселок Новодаровка — фото, карта

Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об освобождении поселка Новодаровка Гуляйпольского района Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба соединения.

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Военные заявляют, что еще 4 июня в рамках оборонной операции механизированные и сведенные подразделения бригады освободили Новодаровку.

Отмечается, что многочисленные попытки россиян вернуть населенный пункт на протяжении нескольких дней были безуспешными.

"Подразделения бригады продолжают наращивать успех. Победа будет за нами", — сказано в сообщении.

Ранее Силы обороны сообщили, что освободили поселок Сторожевое на границе Донецкой и Запорожской областей.

ВСУ также заявили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки, но заверили, что это не повлияет на наступление.

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