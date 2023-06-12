Наступление ВСУ. Бойцы Запорожской бригады освободили поселок Новодаровка — фото, карта
Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об освобождении поселка Новодаровка Гуляйпольского района Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба соединения.
Военные заявляют, что еще 4 июня в рамках оборонной операции механизированные и сведенные подразделения бригады освободили Новодаровку.
Отмечается, что многочисленные попытки россиян вернуть населенный пункт на протяжении нескольких дней были безуспешными.
"Подразделения бригады продолжают наращивать успех. Победа будет за нами", — сказано в сообщении.
Ранее Силы обороны сообщили, что освободили поселок Сторожевое на границе Донецкой и Запорожской областей.
ВСУ также заявили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки, но заверили, что это не повлияет на наступление.
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии — ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердиладеоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
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