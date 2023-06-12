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Наступление ВСУ. Бойцы Запорожской бригады освободили поселок Новодаровка — фото, карта

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 12:18
Наступление ВСУ. Бойцы Запорожской бригады освободили поселок Новодаровка — фото, карта - Фото
Бойцы ВСУ в Новодаровке (Фото: Запорожская отдельная бригада ТРО/Facebook)

Запорожская отдельная бригада территориальной обороны сообщила об освобождении поселка Новодаровка Гуляйпольского района Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба соединения. 

Военные заявляют, что еще 4 июня в рамках оборонной операции механизированные и сведенные подразделения бригады освободили Новодаровку.

Отмечается, что многочисленные попытки россиян вернуть населенный пункт на протяжении нескольких дней были безуспешными.

"Подразделения бригады продолжают наращивать успех. Победа будет за нами", — сказано в сообщении.

Новодаровка отмечена красным цветом (Карта: googlemaps.com)

Ранее Силы обороны сообщили, что освободили поселок Сторожевое на границе Донецкой и Запорожской областей. 

ВСУ также заявили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки, но заверили, что это не повлияет на наступление.

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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войназапорожская областьнаступлениетерриториальная оборонаНоводаровка
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