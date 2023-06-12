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Наступ ЗСУ. Бійці Запорізької бригади звільнили селище Новодарівка біля Гуляйполя — фото, карта

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 12:18
Наступ ЗСУ. Бійці Запорізької бригади звільнили селище Новодарівка біля Гуляйполя — фото, карта - Фото
Бійці ЗСУ у Новодарівці (Фото: Запорізька окрема бригада ТРО/Facebook)

Запорізька окрема бригада територіальної оборони повідомила про звільнення селища Новодарівка Гуляйпільського району Запорізької області. Про це повідомила пресслужба з'єднання.

Військові заявляють, що ще 4 червня в межах оборонної операції механізовані та зведені підрозділи бригади звільнили Новодарівку.

Зазначається, що численні спроби росіян повернути населений пункт протягом кількох днів були безуспішними.

"Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх. Перемога буде за нами", — йдеться у повідомленні.

Новодарівка відзначена червоним кольором (Карта: googlemaps.com)

Раніше Сили оборони повідомили, що звільнили селище Сторожове на кордоні Донецької та Запорізької областей.

ЗСУ також заявили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
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