Наступ ЗСУ. Бійці Запорізької бригади звільнили селище Новодарівка біля Гуляйполя — фото, карта

Запорізька окрема бригада територіальної оборони повідомила про звільнення селища Новодарівка Гуляйпільського району Запорізької області. Про це повідомила пресслужба з'єднання.

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Військові заявляють, що ще 4 червня в межах оборонної операції механізовані та зведені підрозділи бригади звільнили Новодарівку.

Зазначається, що численні спроби росіян повернути населений пункт протягом кількох днів були безуспішними.

"Підрозділи бригади продовжують нарощувати успіх. Перемога буде за нами", — йдеться у повідомленні.

Раніше Сили оборони повідомили, що звільнили селище Сторожове на кордоні Донецької та Запорізької областей.

ЗСУ також заявили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Раніше батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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