Генштаб: ЗСУ наступають у напрямку Бердянська. Бої під Пологами та біля Макарівки — карта
15.06.2023, 08:43
Бійці ЗСУ (Фото: 47 ОМБр "Магура")
Збройні Сили України продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
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За його словами, на Бердянському напрямку тривають бої в районі Макарівки (Великоновосілківський район), а також біля Новоданилівки та Новопокровки (Пологівський район).
Сили оборони також наступають під Бахмутом — мали успіх у напрямі Роздолівка – Краснополівка та Берхівка – Ягідне.
Там, де українські воїни ведуть оборону, жодна позиція не була втрачена.
- Під час зустрічі з воєнними пропагандистами РФ Путін сказав, що в ході наступу Україна нібито "вже втратила 25-30%" західних озброєнь – цей фейк був одразу спростований.
- У Білому домі, коментуючи слова Путіна, зазначили, що США не надають значення заявам із Росії.
- Міноборони назвало співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу.
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