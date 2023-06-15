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Генштаб: ЗСУ наступають у напрямку Бердянська. Бої під Пологами та біля Макарівки — карта

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 08:43
Генштаб: ЗСУ наступають у напрямку Бердянська. Бої під Пологами та біля Макарівки — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: 47 ОМБр "Магура")

Збройні Сили України продовжують наступ у Запорізькій області у напрямку Бердянська. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, на Бердянському напрямку тривають бої в районі Макарівки (Великоновосілківський район), а також біля Новоданилівки та Новопокровки (Пологівський район).

Фронт у районі Пологів (Карта: deepstatemap.live)

Сили оборони також наступають під Бахмутом — мали успіх у напрямі Роздолівка – Краснополівка та Берхівка – Ягідне.

Там, де українські воїни ведуть оборону, жодна позиція не була втрачена.

Фронт в районі Бахмута (Карта: Military Land)

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Дмитро Гриниченко
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війнабердянськГенштабпологинаступЗапорізька областьбахмутМакарівка
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