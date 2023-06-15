Генштаб: ВСУ наступают в направлении Бердянска. Бои под Пологами и около Макаровки — карта

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

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По его словам, на Бердянском направлении продолжаются бои в районе Макаровки (Великоновоселовский район), а также около Новоданиловки и Новопокровки (Пологовский район).

Силы обороны также наступают под Бахмутом — имели успех в направлении Раздоловка – Краснополевка и Берховка – Ягодное.

Там, где украинские воины ведут оборону, ни одна позиция не была утрачена.

Во время встречи с военными пропагандистами РФ Путин сказал, что в ходе наступления Украина якобы "уже потеряла 25-30%" западных вооружений – этот фейк был сразу опровергнут.

В Белом доме, комментируя слова Путина, отметили, что США не придают значения заявлениям из России.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления.

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