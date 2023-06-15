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Генштаб: ВСУ наступают в направлении Бердянска. Бои под Пологами и около Макаровки — карта

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 08:43
Генштаб: ВСУ наступают в направлении Бердянска. Бои под Пологами и около Макаровки — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: 47 ОМБр "Магура")

Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, на Бердянском направлении продолжаются бои в районе Макаровки (Великоновоселовский район), а также около Новоданиловки и Новопокровки (Пологовский район).

Фронт в районе Пологов (Карта: deepstatemap.live)

Силы обороны также наступают под Бахмутом — имели успех в направлении Раздоловка – Краснополевка и Берховка – Ягодное. 

Там, где украинские воины ведут оборону, ни одна позиция не была утрачена. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Читайте также: Путин абсолютно неадекватен, когда говорит о потерях РФ. Учитывая, что он полковник – ВСУ

Дмитрий Гриниченко
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