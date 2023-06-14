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Путин абсолютно неадекватен, когда говорит о потерях РФ. Учитывая, что он полковник — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 15:07
Путин абсолютно неадекватен, когда говорит о потерях РФ. Учитывая, что он полковник — ВСУ - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый назвал "абсолютно неадекватными" заявления диктатора Владимира Путина о потерях России. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

По его словам, заявление Путина о том, что россияне якобы потеряли за полтора года полномасштабной войны против Украины "только 54 танка" являются "абсолютной неадекватностью".

"Учитывая, что Путин является полковником специальной службы и получил военную подготовку. И при этом он не понимает элементарных законов войны", — сказал Череватый.

Он отметил, что диктатор не понимает, что при таком размере фронта и количестве привлеченных войск, а на отдельных участках речь идет о сотнях тысяч людей, 54 танка потерять невозможно априори. 

"Поэтому даже для человека, отбывшего срочную службу в советское время, становится понятно, что Путин находится в другой реальности", — резюмировал спикер ВСУ. 

Путин, по крайней мере официально, служил в Комитете госбезопасности СССР с 1975 по 1991 года, а также был директором Федеральной службы безопасности РФ в 1998-1999 годах. Он имеет звание полковника.

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Дмитрий Гриниченко
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