Путин абсолютно неадекватен, когда говорит о потерях РФ. Учитывая, что он полковник — ВСУ
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый назвал "абсолютно неадекватными" заявления диктатора Владимира Путина о потерях России. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
"Учитывая, что Путин является полковником специальной службы и получил военную подготовку. И при этом он не понимает элементарных законов войны", — сказал Череватый.
Он отметил, что диктатор не понимает, что при таком размере фронта и количестве привлеченных войск, а на отдельных участках речь идет о сотнях тысяч людей, 54 танка потерять невозможно априори.
"Поэтому даже для человека, отбывшего срочную службу в советское время, становится понятно, что Путин находится в другой реальности", — резюмировал спикер ВСУ.
Путин, по крайней мере официально, служил в Комитете госбезопасности СССР с 1975 по 1991 года, а также был директором Федеральной службы безопасности РФ в 1998-1999 годах. Он имеет звание полковника.
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