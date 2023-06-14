Путін абсолютно неадекватний, коли говорить про втрати РФ. Враховуючи, що він полковник — ВСУ
Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий назвав "абсолютно неадекватними" заяви диктатора Володимира Путіна про втрати Росії. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
За його словами, заява Путіна про те, що росіяни нібито втратили за півтора року повномасштабної війни проти України, "тільки 54 танки" є "абсолютною неадекватністю".
"З огляду на те, що Путін є полковником спеціальної служби і отримав військову підготовку. І при цьому він не розуміє елементарних законів війни", — сказав Череватий.
Він зазначив, що диктатор не розуміє, що за такого розміру фронту та кількості залучених військ, а на окремих ділянках йдеться про сотні тисяч людей, 54 танки втратити неможливо апріорі.
"Тому навіть для людини, яка відбула строкову службу за радянських часів, стає зрозуміло, що Путін перебуває в іншій реальності", — резюмував речник ЗСУ.
Путін, принаймні офіційно, служив у Комітеті держбезпеки СРСР із 1975 до 1991 року, а також був директором Федеральної служби безпеки РФ у 1998-1999 роках. Він має звання полковника.
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