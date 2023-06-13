СНБО: Путин начал разгонять фейки о потерях ВСУ при наступлении в Запорожской области
Российский диктатор Владимир Путин озвучил очередной пропагандистский фейк о потерях Вооруженных Сил Украины при наступлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
По словам аналитиков, 13 июня во время встречи с военными пропагандистами РФ, которые занимаются оправданием геноцидной войны Москвы против Украины Путин сказал, что в ходе наступления Украина якобы "уже потеряла 25-30%" западных вооружений.
ЦПД подчеркивает, что этот выдуманный тезис Путина является очередным фейком пропаганды Кремля.
Ранее главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус обратился к украинцам с призывом не верить и не распространять российскую пропаганду о якобы больших потерях, которые несет украинское войско в ходе контрнаступления.
Он подчеркнул: несмотря на то, что украинцы наступают, а россияне обороняются, "их потери в разы больше наших".
Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.
- Батальон "Арей" сообщил об освобождении села Нескучного Волновахского района, однако эта информация пока официально не подтверждена.
- 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии – ответить отказался. По его словам, все командующие Силами обороны "настроены позитивно".
- Заместитель министра обороны Анна Маляр официально подтвердила деоккупацию населенных пунктов Благодатное и Макаровка.
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