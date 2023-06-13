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СНБО: Путин начал разгонять фейки о потерях ВСУ при наступлении в Запорожской области

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 21:43
СНБО: Путин начал разгонять фейки о потерях ВСУ при наступлении в Запорожской области - Фото
Владимир Путин (фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин озвучил очередной пропагандистский фейк о потерях Вооруженных Сил Украины при наступлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.

По словам аналитиков, 13 июня во время встречи с военными пропагандистами РФ, которые занимаются оправданием геноцидной войны Москвы против Украины Путин сказал, что в ходе наступления Украина якобы "уже потеряла 25-30%" западных вооружений. 

ЦПД подчеркивает, что этот выдуманный тезис Путина является очередным фейком пропаганды Кремля. 

Ранее главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус обратился к украинцам с призывом не верить и не распространять российскую пропаганду о якобы больших потерях, которые несет украинское войско в ходе контрнаступления.

Он подчеркнул: несмотря на то, что украинцы наступают, а россияне обороняются, "их потери в разы больше наших".

Ранее ВСУ сообщили, что оккупанты подорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но заверили, что это не повлияет на наступление.

Читайте также: Наступление ВСУ: Продвижение на юге до 1,5 км – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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