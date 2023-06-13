47-я бригада о потерях и фейках: Когда в РФ говорили, что у нас 350 погибших, их было 5

Главный мастер-сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус обратился к украинцам с призывом не верить и не распространять российскую пропаганду о якобы больших потерях, которые несет украинское войско в ходе контрнаступления. Он подчеркнул: несмотря на то, что украинцы наступают, а россияне обороняются, "их потери в разы больше наших".

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"В первые дни, когда они заявляли, что у нас разбита бригада, что у нас 350 погибших, у нас было пять погибших. Это яркий пример, насколько они лгут", – сказал Маркус.

Он призвал не распространять в украинской информационной среде российскую пропаганду.

Относительно потерь оккупантов Маркус сказал, что только за вчерашний день в Токмак они привезли более 100 своих убитых. "За последние несколько дней мы уничтожили 15 их танков, два "Солнцепека", сколько уничтожили их БМП, я даже не считал", – сказал военный.

При этом он отметил, что, несмотря на то, что украинские войска наступают, а российские обороняются, "их потери в разы больше наших".

Он также опроверг сообщение о том, что якобы "людей посылают на мясо". "Я как представитель командования бригады каждый день иду на штурмы. Не в командирских машинах, а непосредственно в машинах пехоты. И штурмую вместе с ними пешком. Командование 47-й бригады рядом со своими людьми", – сказал Маркус.

Вооруженные Силы Украины уничтожили 470 российских оккупантов, сожгли 13 единиц техники и 20 артиллерийских систем за минувшие сутки.

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