Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем заслушали доклады командующих "важнейших и самых горячих" оперативных направлений "Хортица" и "Таврия", рассказал Зеленский в видеообращении.

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"Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятна – дожди нашу задачу усложняют, – но все равно крепость наших воинов дает результат", – сказал президент.



Он отметил, что на Ставке доложили командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский и командующий оперативной группировкой "Таврия" Александр Тарнавский.

"Доложили сегодня об успехах, которые уже имеем, о том, в каких точках фронта нуждаемся в усилении и какими действиями можем сломать больше российских позиций", – сказал он.

Президент также поблагодарил украинских защитников за пополнение обменного фонда.

На Ставке доложил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по поводу "общей ситуации".

МВД и СБУ доложили о стабилизационных мерах на деоккупированных территориях.

Также на Ставке заслушали доклад разведки о вариантах действий врага.

Президент отметил, что Украина "очень активно работает" по поставкам необходимого оружия и снарядов.

"Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарен за Бахмут – увеличиваем наш контроль на этом направлении", – сказал Зеленский.

12 июня 2023 года в Минобороны сообщили об освобождении семи населенных пунктов за неделю наступательных действий Сил обороны.

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