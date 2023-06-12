UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Потери у врага именно такие, как нам нужно, хотя погода неблагоприятная – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 22:38
Владимир Зеленский (Скриншот по видео)
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта
Украинский дрон-камикадзе влетел в лобовое стекло грузовика россиян – FPV-видео с фронта

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем заслушали доклады командующих "важнейших и самых  горячих" оперативных направлений "Хортица" и "Таврия", рассказал Зеленский в видеообращении.

"Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятна – дожди нашу задачу усложняют, – но все равно крепость наших воинов дает результат", – сказал президент.

Он отметил, что на Ставке доложили командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский и командующий оперативной группировкой "Таврия" Александр Тарнавский.

"Доложили сегодня об успехах, которые уже имеем, о том, в каких точках фронта нуждаемся в усилении и какими действиями можем сломать больше российских позиций", – сказал он.

Президент также поблагодарил украинских защитников за пополнение обменного фонда.

На Ставке доложил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по поводу "общей ситуации".

МВД и СБУ доложили о стабилизационных мерах на деоккупированных территориях.

Также на Ставке заслушали доклад разведки о вариантах действий врага.

Президент отметил, что Украина "очень активно работает" по поставкам необходимого оружия и снарядов.

"Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарен за Бахмут – увеличиваем наш контроль на этом направлении", – сказал Зеленский.

Читайте также: "Важная встреча". Зеленский заинтриговал фото с генералами ВСУ над развернутой картой

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнанаступление ВСУВладимир Зеленскийставка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 