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"Важная встреча". Зеленский заинтриговал фото с генералами ВСУ над развернутой картой

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 00:02
Фото - Telegram Зеленського

Президент Владимир Зеленский заинтриговал новым совместным фото с начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко, командующим оперативной группировкой "Таврия" Александром Тарнавским и с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.

Соответствующее фото Зеленский опубликовал в Telegram, отметив, что это была "важная встреча". На снимке Зеленский, Сырский, Тарнавский и Комаренко стоят над развернутой картой, она заблюрена.

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленскийвойнаалександр сырскийконтрнаступлениеАлександр Тарнавский
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