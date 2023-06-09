"Важная встреча". Зеленский заинтриговал фото с генералами ВСУ над развернутой картой

Президент Владимир Зеленский заинтриговал новым совместным фото с начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко, командующим оперативной группировкой "Таврия" Александром Тарнавским и с командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром Сырским.

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Соответствующее фото Зеленский опубликовал в Telegram, отметив, что это была "важная встреча". На снимке Зеленский, Сырский, Тарнавский и Комаренко стоят над развернутой картой, она заблюрена.

5 июня замминистра обороны Маляр сообщила, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях, и это часть оборонной операции, которая продолжается с 24 февраля 2022 года. О "контрнаступлении" россияне активно вбрасывают, чтобы отвлечь внимание от поражения РФ под Бахмутом х.

В районе Бахмута у ВСУ сейчас есть успех.

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