"Важлива зустріч". Зеленський заінтригував фото з генералами ЗСУ над розгорнутою мапою
09.06.2023, 00:02
Фото - Telegram Зеленського
Президент Володимир Зеленський заінтригував новим спільним фото з начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександром Комаренком, командувачем оперативного угрупування "Таврія" Олександром Тарнавським та з командувачем Сухопутними військами ЗСУ Олександром Сирським.
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Відповідне фото Зеленський опублікував в Telegram, зазначивши, що це була "важлива зустріч". На знімку Зеленський, Сирський, Тарнавський і Комаренко стоять над розгорнутою на столі мапою, її заблюрено.
- 5 червня заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках, і це частина оборонної операції, яка триває з 24 лютого 2022 року. Про "контрнаступ" росіяни активно вкидають, щоб відвернути увагу від поразки РФ під Бахмутом.
- У районі Бахмута ЗСУ зараз мають успіх.
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