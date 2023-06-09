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"Важлива зустріч". Зеленський заінтригував фото з генералами ЗСУ над розгорнутою мапою

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 00:02
Фото - Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський заінтригував новим спільним фото з начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександром Комаренком, командувачем оперативного угрупування "Таврія" Олександром Тарнавським та з командувачем Сухопутними військами ЗСУ Олександром Сирським

Відповідне фото Зеленський опублікував в Telegram, зазначивши, що це була "важлива зустріч". На знімку Зеленський, Сирський, Тарнавський і Комаренко стоять над розгорнутою на столі мапою, її заблюрено.

Читайте також: Зеленський: Підрив Каховської ГЕС не допомагає у контрнаступі, важко сказати про вплив

Оксана Житнюк
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Володимир Зеленськийвійнаолександр сирськийконтрнаступОлександр Тарнавський
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