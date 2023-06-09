"Важлива зустріч". Зеленський заінтригував фото з генералами ЗСУ над розгорнутою мапою

Президент Володимир Зеленський заінтригував новим спільним фото з начальником оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександром Комаренком, командувачем оперативного угрупування "Таврія" Олександром Тарнавським та з командувачем Сухопутними військами ЗСУ Олександром Сирським.

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Відповідне фото Зеленський опублікував в Telegram, зазначивши, що це була "важлива зустріч". На знімку Зеленський, Сирський, Тарнавський і Комаренко стоять над розгорнутою на столі мапою, її заблюрено.

5 червня заступниця міністра оборони Маляр повідомила, що ЗСУ переходять до наступальних дій на деяких напрямках, і це частина оборонної операції, яка триває з 24 лютого 2022 року. Про "контрнаступ" росіяни активно вкидають, щоб відвернути увагу від поразки РФ під Бахмутом.

У районі Бахмута ЗСУ зараз мають успіх.

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