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Маляр про успіх ЗСУ під Бахмутом: На різних напрямках є просування до 1600 метрів

Этот материал также доступен на русском
05.06.2023, 18:10
Маляр про успіх ЗСУ під Бахмутом: На різних напрямках є просування до 1600 метрів - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

На Бахмутському напрямку Сили оборони наступають "широким фронтом", і є просування на сотні метрів на різних напрямках. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Вона зазначила, що наразі Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій, і там Сили оборони змогли перейти в "доволі широкий наступ", там є просування.

"В ході ведення бойових дій ми просунулись вперед на напрямку Оріхово-Василівка і Парасковіївка від 200 до 1600 метрів. Це мається на увазі по різних напрямках. На напрямку Іванівське – Кліщіївка у нас є просування від 100 до 700 метрів – теж по різних напрямках. Тобто сьогодні у нас є на Бахмутському напрямку успіх", – зазначила Маляр.

Маляр про успіх ЗСУ під Бахмутом: На різних напрямках є просування до 1600 метрів

  • Раніше в Міноборони повідомили, що Росія почала замінювати терористів групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
  • За словами секретаря РНБО Данілова, з 1 вересня 2022-го, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинули 22 816 росіян. Втрати Сил оборони були в 7,5 раза менші.

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Оксана Житнюк
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