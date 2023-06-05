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Маляр об успехе ВСУ под Бахмутом: На разных направлениях есть продвижение до 1600 метров

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2023, 18:10
Маляр об успехе ВСУ под Бахмутом: На разных направлениях есть продвижение до 1600 метров - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

На Бахмутском направлении Силы обороны наступают "широким фронтом", и есть продвижение на сотни метров по разным направлениям. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она отметила, что сейчас Бахмутское направление остается эпицентром боевых действий, и там Силы обороны смогли перейти в "достаточно широкое наступление", там есть продвижение.

"В ходе ведения боевых действий мы продвинулись вперед на направлении Орехово-Василевка и Парасковиевка от 200 до 1600 метров. Это имеется в виду по разным направлениям. На направлении Ивановское – Клещиевка у нас есть продвижение от 100 до 700 метров – тоже по разным направлениям. То есть, сегодня у нас есть на Бахмутском направлении успех", – отметила Маляр.

Маляр об успехе ВСУ под Бахмутом: На разных направлениях есть продвижение до 1600 метров

  • Ранее в Минобороны сообщили, что Россия начала заменять террористов группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.
  • По словам секретаря СНБО Данилова, с 1 сентября 2022 года, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 россиян. Потери Сил обороны были в 7,5 раза меньше.

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Оксана Житнюк
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Анна Малярминоборонывойнаконтрнаступление
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