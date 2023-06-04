Данилов: В Бахмуте погибли почти 23 000 россиян. Наши потери – в 7,5 раза меньше

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью итальянской газете Corriere della Sera впервые назвал ориентировочные потери Украины в битве за Бахмут.

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"С 1 сентября, когда Москва начала использовать осужденных в качестве наемников в Бахмуте, погибли 22 816 человек. Наши потери были в 7,5 раза меньше", – сказал Данилов.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников в интервью CNA назвал оценку потерь России вместе с ранеными. "По нашим оценкам, они потеряли [в Бахмуте] более 60 000 человек убитыми и ранеными в течение восьми месяцев", – сказал он.

Данилов во время интервью итальянской газете добавил, что Украина не может себе позволить сдавать города без боя, потому что иначе бы россияне победили.

На вопрос журналиста, не лучше ли избежать новых смертей, пойдя на переговоры, Данилов ответил: "Стоп. Люди боятся называть вещи своими именами и теряют чувство реальности. Вы называете его Путиным, но его имя – Сатана".

Он сказал, что не нужно Украину подталкивать к мирным переговорам, потому что отступить должна Россия.

"Пошла к черту и бомба. Если бы мы ее испугались, это означало бы, что только страны с ядерным оружием могут себя защитить. Вы этого хотите? Мы нет, поэтому мы не сдаемся", – сказал Данилов.

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия начала заменять террористов группы Вагнера регулярными подразделениями, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов в направлении Бахмута существенно снизилась.

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