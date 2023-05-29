МО: В Бахмуте "вагнеровцев" меняют на кадровые войска, оккупанты медленнее наступают

Россия заменяет террористов группы Вагнера на регулярные подразделения, поэтому интенсивность наступательных действий оккупантов на Бахмутском направлении существенно снизилась. Об этом в Telegram сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, россияне пытаются стабилизировать оборону в этом направлении, однако ВСУ не дают этого сделать.

В то же время, пишет Маляр, интенсивность вражеских артобстрелов не снизилась.

По ее словам, украинские войска контролируют окрестности города в юго-западной части в районе "Самолет".

Маляр отметила, что на севере пригорода Бахмута также происходит замена вражеских подразделений, а к югу от города Россия предпринимает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения.

22 мая Маляр сообщала, что в Бахмуте оккупанты проводят зачистку в захваченных районах, стягивая туда дополнительные силы.

21 мая 2023 года президент США Джо Байден сказал, что Россия потеряла в боях за Бахмут 100 000 человек убитыми и ранеными.

28 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте боевые действия сведены к минимуму, поэтому в течение последних нескольких дней город не фигурирует в сводках Генштаба ВСУ.

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