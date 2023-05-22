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Бахмут. Оккупанты проводят зачистку в захваченных районах, стягивают дополнительные силы

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 13:13
Бахмут. Оккупанты проводят зачистку в захваченных районах, стягивают дополнительные силы - Фото
Бахмут (Фото: Генштаб ВСУ)

В Бахмуте российские оккупанты осуществляют зачистку в районах города, взятых ими под контроль, стягивают дополнительные силы и средства. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, на севере и юге пригорода Бахмута продолжается борьба, ВСУ не дают россиянам там закрепиться.

Маляр отметила, что украинские войска в городе контролируют "определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет".

Она добавила, что наступательный потенциал оккупантов снижен.

"Врагу нанесены огромные потери, мы выиграли время для определенных действий, о которых можно будет рассказать впоследствии", – написала Маляр.

В целом, говорит заместительница Резникова, с 21 мая ситуация на Бахмутском направлении существенно не изменилась.

Вечером 19 мая Маляр сообщала, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.

  • В тот же день она добавила, что на Таврическом направлении сейчас идут жесткие бои. Враг задался целью взять под контроль Авдеевку и Марьинку.

Читайте также: Генштаб: Россия втрое сократила подготовку заключенных. Продолжаются бои за Бахмут – карта

Милана Головань
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войнаДонбассбахмутАнна Маляр
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