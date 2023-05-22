Генштаб: Россия втрое сократила подготовку заключенных. Продолжаются бои за Бахмут – карта

Российское военное руководство до минимума ограничило срок подготовки мобилизованных заключенных, чтобы как можно скорее компенсировать высокие потери на фронте, продолжаются бои за Бахмут. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке 22 мая.

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Россияне сократили до 10 дней срок подготовки личного состава из числа осужденных, базовый лагерь которых развернут в Старобельском районе Луганской области. Ранее туда привезли из российских тюрем около 1000 россиян. Подготовку тогда планировали проводить в течение четырех недель.

Как отмечается, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои велись за Бахмут и Марьинку.

На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области.

Оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении, продолжаются тяжелые бои за Бахмут. За прошедшие сутки противник безуспешно пытался восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское (дорога на Константиновку) и наступал в направлении Григорьевки.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Авдеевки и Первомайского.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны продолжают отбивать атаки противника в районе Марьинки.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также 7 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Воины Сил обороны уничтожили три разведывательных и пять ударных беспилотников россиян.

Ракетные войска и артиллерия поразили пять районов сосредоточения личного состава, два боеприпаса, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, два пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.

Вечером 19 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.

Позже она добавила, что на Таврическом направлении сейчас идут жесткие бои. Враг задался целью взять под контроль Авдеевку и Марьинку.

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