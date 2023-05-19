За Авдеевку и Марьинку идут бои. В Марьинке боевые действия шли в центре города – Маляр

На Таврическом направлении сейчас идут жесткие бои. Враг поставил перед собой цель взять под контроль Авдеевку и Марьинку. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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На Авдеевском направлении враг сосредоточил основные усилия и пытается захватить город, но украинские бойцы удерживают оборону и контролируют Авдеевку, отметила она.

В Марьинке враг продвинулся в город, бои шли фактически в центре, "но наши силы обороны очень усложнили врагу задачу". Столкнувшись с мощным сопротивлением в городе, враг направил свои усилия на фланги вокруг города – на севере и юге, сообщила Маляр.

По ее словам, оккупанты терпят значительные потери на этих направлениях – как в живой силе, так и в технике, но не останавливаются.

Ранее сегодня Маляр сообщила, что в Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось.

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