За Авдіївку і Мар‘їнку точаться жорсткі бої. У Мар‘їнці бойові дії йшли в центрі міста – Маляр

На Таврійському напрямку зараз тривають жорсткі бої. Ворог має на меті взяти під контроль Авдіївку та Мар‘їнку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На Авдіївському напрямку ворог зосередив основні зусилля і намагається захопити місто, але українські бійці утримують оборону і контролюють Авдіївку, зазначила вона.

У Мар‘їнці ворог просунувся у місто, бої йшли фактично в центрі, "але наші сили оборони дуже ускладнили ворогу задачу". Стикнувшись з потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги довкола міста – на півночі і півдні, повідомила Маляр.

За її словами, окупанти зазнають значних втрат на цих напрямках – як у живій силі, так і в техніці, але не зупиняються.

Раніше сьогодні Маляр повідомила, що у Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.

Читайте також: Заяви Росії про захоплення Бахмута – фейк. ЗСУ надійно стоять і стоятимуть: спікер

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.