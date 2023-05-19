За Авдіївку і Мар‘їнку точаться жорсткі бої. У Мар‘їнці бойові дії йшли в центрі міста – Маляр
На Таврійському напрямку зараз тривають жорсткі бої. Ворог має на меті взяти під контроль Авдіївку та Мар‘їнку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
На Авдіївському напрямку ворог зосередив основні зусилля і намагається захопити місто, але українські бійці утримують оборону і контролюють Авдіївку, зазначила вона.
У Мар‘їнці ворог просунувся у місто, бої йшли фактично в центрі, "але наші сили оборони дуже ускладнили ворогу задачу". Стикнувшись з потужним опором у місті, ворог спрямував свої зусилля на фланги довкола міста – на півночі і півдні, повідомила Маляр.
За її словами, окупанти зазнають значних втрат на цих напрямках – як у живій силі, так і в техніці, але не зупиняються.
- Раніше сьогодні Маляр повідомила, що у Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося.
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