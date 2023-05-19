У Бахмуті ЗСУ утримують район Літак, на флангах просування сповільнилося – Міноборони

У Бахмуті бійці Сил оборони утримують район Літак, на флангах міста просування українських військ дещо сповільнилося. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За словами заступниці голови Міноборони, на Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої, росіяни не можуть перемагати якістю, тому беруть кількістю.

Окупанти збільшили на кілька тисяч осіб присутність військ на Бахмутському напрямку та намагаються використати перевагу у важкій артилерії та кількості снарядів.

Маляр підкреслила, що російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які незрівнянно перевищують втрати Сил оборони.

"У місті Бахмут вони перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти. Разом з тим, наші війська утримують у Бахмуті рубежі району Літак", – написала заступниця міністра.

Вона розповіла, що у передмісті Бахмута українські війська відбивають усі атаки ворога.

"У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування наших військ дещо знижені. Водночас ворогу не вдається повернути втрачені позиції", – повідомила Маляр.

18 травня бійці 3 штурмової бригади заявили, що на флангах Бахмута здійснили прорив углиб на 700 м.

19 травня на Бахмутському напрямку Сили оборони просунулися ще на 500 метрів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни в Бахмуті зазнали близько 70 000 втрат убитими та пораненими.

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