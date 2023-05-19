В Бахмуте ВСУ удерживают район Самолет, на флангах продвижение замедлилось – Минобороны

В Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам замглавы Минобороны, на Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои, россияне не могут побеждать качеством, поэтому берут количеством.

Оккупанты увеличили на несколько тысяч человек присутствие войск на Бахмутском направлении и пытаются использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Маляр подчеркнула, что российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, несоизмеримо превышающих потери Сил обороны.

"В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно защищать. Вместе с тем наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района Самолет", – написала замминистра.

Она рассказала, что в предместьях Бахмута украинские войска отражают все атаки врага.

"В предместьях Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время врагу не удается вернуть утраченные позиции", – сообщила Маляр.

18 мая бойцы 3 штурмовой бригады заявили, что на флангах Бахмута совершили прорыв вглубь на 700 м.

19 мая на Бахмутском направлении Силы обороны продвинулись еще на 500 метров.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне в Бахмуте в общей сложности понесли около 70 000 потерь убитыми и ранеными.

Читайте также: Заявления России о полном захвате Бахмута – фейк. ВСУ надежно стоят и будут стоять: спикер

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.