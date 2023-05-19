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В Бахмуте ВСУ удерживают район Самолет, на флангах продвижение замедлилось – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 19:04
В Бахмуте ВСУ удерживают район Самолет, на флангах продвижение замедлилось – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: Facebook Ганни Маляр)

В Бахмуте бойцы Сил обороны удерживают район Самолет, на флангах города продвижение украинских войск несколько замедлилось. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По словам замглавы Минобороны, на Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои, россияне не могут побеждать качеством, поэтому берут количеством.

Оккупанты увеличили на несколько тысяч человек присутствие войск на Бахмутском направлении и пытаются использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

Маляр подчеркнула, что российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, несоизмеримо превышающих потери Сил обороны.

"В городе Бахмут они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно защищать. Вместе с тем наши войска удерживают в Бахмуте рубежи района Самолет", – написала замминистра.

Она рассказала, что в предместьях Бахмута украинские войска отражают все атаки врага.

"В предместьях Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время врагу не удается вернуть утраченные позиции", – сообщила Маляр.

Читайте также: Заявления России о полном захвате Бахмута – фейк. ВСУ надежно стоят и будут стоять: спикер

Наталья Медведева
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войнабахмутАнна Маляр
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