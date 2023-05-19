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У Бахмута ВСУ продвинулись на 500 метров, можно говорить о перехвате инициативы – спикер

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 16:10
У Бахмута ВСУ продвинулись на 500 метров, можно говорить о перехвате инициативы – спикер - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр Холодный Яр)

На Бахмутском направлении Силы обороны за сутки продвинулись еще на 500 метров, можно говорить о перехвате инициативы. Об этом сказал спикер Восточного направления Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

По словам представителя ВСУ, враг продолжает штурмовать непосредственно в самом городе.

"Наши подразделения на флангах, там, где есть возможность, тоже давят на врага и продолжают продвижение по территории, В частности, за эти сутки на разных направлениях до 500 метров удалось пройти нашим подразделениям", – сказал Череватый.

Он отметил, что ситуация на Бахмутском направлении очень сложная, но контролируемая.

"Мы видим намерения врага. Мы прогнозируем их, мы в большинстве случаев предупреждаем. И скажем так, есть определенный элемент того, что мы перехватываем у них инициативу и стараемся контратаковать", – сказал Череватый.

По его информации, за эти сутки в Бахмуте произошло 10 боестолкновений, 477 раз россияне разными типами и калибрами артиллерии обстреливали позиции Сил обороны, совершили девять авианалетов. Уничтожен 141 оккупант, 220 ранены, один попал в плен. Ликвидирован российский танк, БМП, бронеавтомобиль, три пушки, четыре БПЛА типа "Орлан", один БПЛА Zala и три полевых склада боеприпасов.

  • 18 мая бойцы 3 штурмовой бригады заявили, что на флангах Бахмута совершили прорыв вглубь на 700 м.

Читайте также: Резников: В Бахмуте россияне понесли до 70 000 потерь убитыми и ранеными

Наталья Медведева
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войнабахмутСергей Череватый
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