Бахмут. Украинские воины совершили прорыв на 700 м, уничтожив не менее 50 оккупантов
Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады заявили, что совершили прорыв под Бахмутом, уничтожив не менее 50 захватчиков. Об этом военные сообщили в своем Telegram-канале.
"Третья штурмовая провела наступательные действия в западных окрестностях Бахмута. Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина – 700 м", – указали украинские защитники.
Воины третьей ОШБр отметили, что в ходе штурма уничтожили по меньшей мере 50 россиян, до сотни солдат армии РФ ранили и еще четырех оккупантов взяли в плен.
"Также ликвидированы резервы врага на данном направлении, в том числе несколько российских складов БК", – добавили военные.
В свою очередь спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии LIGA.net подтвердил информацию, обнародованную бойцами третьей отдельной штурмовой бригады о прорыве линии фронта.
По его словам, соответствующие действия были проведены в рамках оборонной операции украинских сил возле Бахмута.
"Мы не только обороняемся, но еще и контратакуем и достигаем результата", – добавил Череватый.
- Утром 18 мая 2023 года Череватый информировал, что Силам обороны удалось продвинуться на 1700 метров на Бахмутском направлении, оккупанты потеряли 130 солдат погибшими.
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