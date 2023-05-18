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Бахмут. Украинские воины совершили прорыв на 700 м, уничтожив не менее 50 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 20:33
Бахмут. Украинские воины совершили прорыв на 700 м, уничтожив не менее 50 оккупантов - Фото
Украинский военный (Фото: Генштаб ВСУ)

Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады заявили, что совершили прорыв под Бахмутом, уничтожив не менее 50 захватчиков. Об этом военные сообщили в своем Telegram-канале.

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"Третья штурмовая провела наступательные действия в западных окрестностях Бахмута. Ширина полосы прорыва составила 2000 м, а глубина – 700 м", – указали украинские защитники.

Воины третьей ОШБр отметили, что в ходе штурма уничтожили по меньшей мере 50 россиян, до сотни солдат армии РФ ранили и еще четырех оккупантов взяли в плен.

"Также ликвидированы резервы врага на данном направлении, в том числе несколько российских складов БК", – добавили военные.

В свою очередь спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии LIGA.net подтвердил информацию, обнародованную бойцами третьей отдельной штурмовой бригады о прорыве линии фронта.

По его словам, соответствующие действия были проведены в рамках оборонной операции украинских сил возле Бахмута.

"Мы не только обороняемся, но еще и контратакуем и достигаем результата", – добавил Череватый.

  • Утром 18 мая 2023 года Череватый информировал, что Силам обороны удалось продвинуться на 1700 метров на Бахмутском направлении, оккупанты потеряли 130 солдат погибшими.

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Олег Васькив
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войнабахмутСергей Череватый3 ОШБр
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