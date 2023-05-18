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Бахмут. Українські воїни здійснили прорив на 700 м, знищивши щонайменше 50 окупантів

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 20:33
Бахмут. Українські воїни здійснили прорив на 700 м, знищивши щонайменше 50 окупантів - Фото
Український військовий (Фото: Генштаб ЗСУ)

Бійці третьої окремої штурмової бригади заявили, що здійснили прорив під Бахмутом, знищивши щонайменше 50 загарбників. Про це військові повідомили у своєму Telegram-каналі. 

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"Третя штурмова провела наступальні дії на західних околицях Бахмута. Ширина смуги прориву склала 2000 м, а глибина – 700 м", – вказали українські захисники.

Воїни третьої ОШБр зазначили, що в ході штурму знищили щонайменше 50 росіян, до сотні солдатів армії РФ поранили та ще чотирьох окупантів узяли в полон.

"Також ліквідовано резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК", – додали військові.

Своєю чергою речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі LIGA.net підтвердив інформацію, оприлюднену бійцями третьої окремої штурмової бригади про прорив лінії фронту.

За його словами, відповідні дії були проведені в межах оборонної операції українських сил біля Бахмута.

"Ми не лише обороняємося, а ще й контратакуємо і досягаємо результату", – додав Череватий.

  • Вранці 18 травня 2023 року Череватий інформував, що Силам оборони вдалося просунутись на 1700 метрів на Бахмутському напрямку, окупанти втратили 130 солдатів загиблими.

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Олег Васьків
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнабахмутСергій Череватий3 ОШБр
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