Сили оборони просунулись до 1700 метрів на Бахмутському напрямку — речник ЗСУ

Силам оборони вдалось просунутись до 1700 метрів на Бахмутському напрямку, окупанти втратили 130 солдатів загиблими. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що українські захисники продовжили просування на флангах у Бахмуті та зайшли на відстань від 150 до 1700 метрів за добу.

Череватий зауважив, що це відбувається попри відсутність переваги українських сил в особовому складі, техніці та боєприпасах.

За добу на Бахмутському напрямку окупанти втратили 130 бійців вбитими, 145 пораненими, четверо потрапили до полону.

Сили оборони знищили дві самохідні артилерійські установки "Мста", розвідувальний безпілотник "Орлан-10" та вісім польових складів з боєприпасами.

Ворог завдав 487 ударів артилерією по позиціях українських підрозділів, відбулось 25 боєзіткнень та шість авіанальотів росіян.

Череватий зазначив, що Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України, окупанти "понад усе намагаються взяти це майже знищене ними ж місто".

17 травня 2023 року речник Східного угруповання військ повідомляв, що в Бахмуті Сили оборони відвоювали ще до 500 метрів, а окупанти "зайняли вигідніші рубежі".

У Генштабі ЗСУ заявляли про тяжкі бої в Бахмуті та про російський штурм траси постачання на Костянтинівку.

Командувач Сухопутними військами опублікував відео допиту полоненого ув'язненого з групи Вагнера, захопленого в районі Бахмута: "Втрати у Бахмуті величезні".

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