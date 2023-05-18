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Бахмут. Силы обороны продвинулись до 1700 метров, уничтожили 130 оккупантов за сутки

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 10:16
Бахмут. Силы обороны продвинулись до 1700 метров, уничтожили 130 оккупантов за сутки - Фото
Сергей Череватый (Скриншот с видео)

Силам обороны удалось продвинуться до 1700 метров на Бахмутском направлении, оккупанты потеряли 130 солдат погибшими. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские защитники продолжили продвижение на флангах в Бахмуте и зашли на расстояние от 150 до 1700 метров за сутки.

Череватый отметил, что это происходит, несмотря на отсутствие преимущества украинских сил в личном составе, технике и боеприпасах.

За сутки на Бахмутском направлении оккупанты потеряли 130 бойцов погибшими, 145 ранеными, четверо попали в плен.

Силы обороны уничтожили 2 самоходные артиллерийские установки "Мста", разведывательный беспилотник "Орлан-10" и 8 полевых складов с боеприпасами.

Враг нанес 487 ударов артиллерией по позициям украинских подразделений, произошло 25 боестолкновений и 6 авианалетов россиян.

Череватый отметил, что Бахмут остается эпицентром боевых действий на востоке Украины, оккупанты "прежде всего пытаются взять этот почти уничтоженный ими же город".

  • 17 мая 2023 года представитель Восточной группировки войск сообщал, что в Бахмуте Силы обороны отвоевали еще до 500 метров, а оккупанты "заняли более выгодные рубежи".
  • В Генштабе ВСУ заявляли о тяжелых боях в Бахмуте и о российском штурме трассы поставок на Константиновку.
  • Командующий Сухопутными войсками опубликовал видео допроса пленного заключенного из группы Вагнера, захваченного в районе Бахмута: "Потери в Бахмуте огромны".

Читайте также: "Я тебе не брат!": ВСУ берут пленника под Бахмутом, видео из нагрудной камеры

Артём Джерипа
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