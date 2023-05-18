Бахмут. Силы обороны продвинулись до 1700 метров, уничтожили 130 оккупантов за сутки

Силам обороны удалось продвинуться до 1700 метров на Бахмутском направлении, оккупанты потеряли 130 солдат погибшими. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Он отметил, что украинские защитники продолжили продвижение на флангах в Бахмуте и зашли на расстояние от 150 до 1700 метров за сутки.

Череватый отметил, что это происходит, несмотря на отсутствие преимущества украинских сил в личном составе, технике и боеприпасах.

За сутки на Бахмутском направлении оккупанты потеряли 130 бойцов погибшими, 145 ранеными, четверо попали в плен.

Силы обороны уничтожили 2 самоходные артиллерийские установки "Мста", разведывательный беспилотник "Орлан-10" и 8 полевых складов с боеприпасами.

Враг нанес 487 ударов артиллерией по позициям украинских подразделений, произошло 25 боестолкновений и 6 авианалетов россиян.

Череватый отметил, что Бахмут остается эпицентром боевых действий на востоке Украины, оккупанты "прежде всего пытаются взять этот почти уничтоженный ими же город".

17 мая 2023 года представитель Восточной группировки войск сообщал, что в Бахмуте Силы обороны отвоевали еще до 500 метров, а оккупанты "заняли более выгодные рубежи".

В Генштабе ВСУ заявляли о тяжелых боях в Бахмуте и о российском штурме трассы поставок на Константиновку.

Командующий Сухопутными войсками опубликовал видео допроса пленного заключенного из группы Вагнера, захваченного в районе Бахмута: "Потери в Бахмуте огромны".

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