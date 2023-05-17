За сутки Силы обороны продвинулись до 500 метров на Бахмутском направлении – Череватый
17.05.2023, 12:27
Сергей Череватый (Скриншот с видео)
Силы обороны Украины в сутки до 500 метров продвинулись на Бахмутском направлении. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.
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