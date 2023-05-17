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За сутки Силы обороны продвинулись до 500 метров на Бахмутском направлении – Череватый

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 12:27
За сутки Силы обороны продвинулись до 500 метров на Бахмутском направлении – Череватый - Фото
Сергей Череватый (Скриншот с видео)

Силы обороны Украины в сутки до 500 метров продвинулись на Бахмутском направлении. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.

Новость дополняется...

Олег Васькив
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войнабахмутСергей Череватый
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