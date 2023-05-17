200 000 оккупантов уничтожено. Генштаб обновил статистику потерь России

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 610 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия утратила уже более 200 000 своих солдат. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Утром военные заявили, что враг продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Общие боевые потери РФ по состоянию на 17 мая 2023 года ориентировочно составили:

— личного состава — 200 590 человек (+610);

— танков — 3771 (+9);

— боевых бронированных машин — 7365 (+17);

— артиллерийских систем — 3166 (+16);

— РСЗО — 562;

— средств ПВО — 318 (+2);

— самолетов — 308;

— вертолетов — 294;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2748 (+16);

— крылатых ракет — 982 (+9);

— кораблей/катеров — 18;

- автомобильной техники и автоцистерн — 6067 (+19);

- специальной техники — 417 (+7).

Вечером 15 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Череватый рассказал, что оккупанты "попали в ловушку" в Бахмуте, а на флангах ВСУ продвинулись "до 2 км".

16 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за несколько дней Силы обороны освободили к северу и югу от Бахмута территорию около 20 кв. км.

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