Генштаб: Оккупанты штурмуют Бахмут, атакуют Ивановское и Марьинку – карта

За минувшие сутки российские оккупанты продолжали штурмовать Бахмут, атаковали Ивановское и Марьинку. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 17 мая.

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Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений.

В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

На Купянском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области, а также Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток россияне вели наступательные действия в районе Белогоровки.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за Бахмут. Также россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Ивановского.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки оккупантов в районе города Марьинка.

Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также четыре – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть районов сосредоточения живой силы, три станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов противника и пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

Вечером 15 мая спикер Восточной группировки войск Череватый сообщил, что оккупанты "попали в ловушку" в Бахмуте, а на флангах ВСУ продвинулись "до 2 км".

16 мая замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что за несколько дней Силы обороны освободили к северу и югу от Бахмута территорию около 20 кв. км, однако в самом Бахмуте враг несколько продвинулся.

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