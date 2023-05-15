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Оккупанты попали в ловушку в Бахмуте, на флангах ВСУ продвинулись до 2 километров – спикер

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 19:10
Оккупанты попали в ловушку в Бахмуте, на флангах ВСУ продвинулись до 2 километров – спикер - Фото
Сергей Череватый (Скриншот видео)

Российские оккупанты продолжают жестокие атаки в Бахмуте, но они попали там в ловушку. На флангах Бахмутского направления Вооруженные Силы Украины проводят контратаки. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

За прошедшие двое суток украинские войска продвинулись на разное расстояние в предместьях Бахмута, условно – от 350 метров до двух километров.

"Но враг там оказывает бешеное сопротивление. Так же враг проводит атакующие действия", – сказал спикер ВСУ.

По его информации, за текущие сутки на Бахмутском направлении произошло 34 боестолкновения, российские оккупанты провели 479 обстрелов из артиллерии разных систем и калибров, было четыре авианалета врага на украинские позиции.

В ходе боев Силы обороны уничтожили 149 оккупантов, 160 ранили, шестерых взяли в плен, подбили две БМП, два бронеавтомобиля, три БПЛА и полевой склад с боеприпасами врага.

"Враг пытается, вопреки всему, захватить сам город, прилагая просто неимоверные усилия. И наши воины держат там оборону, проявляя вершины мужества, героизма, выдержки и находчивости, чтобы сдержать натиск врага. А когда появляется возможность на флангах атаковать врага – это делается", – сказал спикер ВСУ.

Он напомнил, что в Бахмуте уже много месяцев проводится оборонная операция, цель которой – истощение российских войск.

"И это все в рамках оборонной операции, которая длится уже несколько месяцев и направлена на абсолютное истощение врага. По сути, он попал в эту ловушку бахмутскую. И Бахмут сейчас – это точка бифуркации... особенно на этом направлении. По сути все идет к тому, что в таких интенсивных боях, если враг, группировка Вагнера не найдет возможности восстанавливать свой личный состав, она будет просто уничтожена", – пояснил Череватый.

  • 3 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.
  • Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.
  • Утром 15 мая Сырский заявил, что успех контратак ВСУ в районе Бахмута "необходимо воспринимать как частичный".

Читайте также: Маляр: РФ подтягивает к окрестностям Бахмута десантно-штурмовые отряды, ВСУ продвигаются

Наталья Медведева
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войнабахмутСергей Череватый
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