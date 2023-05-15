Сырский об успехе контратак в районе Бахмута: Он частичный, оборона города продолжается

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что успех контратак в районе Бахмута необходимо воспринимать как частичный. Об этом он сообщил по итогам поездки на фронт.

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По его словам, продвижение Сил обороны под Бахмутом — это первый успех наступательных действий с начала обороны города.

Он отметил, что последние несколько дней показали, что украинские воины могут двигаться вперед и уничтожать россиян даже в сверхсложных условиях.

"Мы сражаемся меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые преодолевают наивысший предел возможностей. Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. Операция продолжается", — заявил Сырский.

Генерал подчеркнул, что все необходимые решения по обороне приняты, а все возможные сценарии развития событий проработаны вместе с командирами на передовой.

13 мая 2023 года спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

Под Бахмутом ВСУ ликвидировали двух высокопоставленных российских командиров – полковников Вячеслава Макарова и Евгения Бровко.

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