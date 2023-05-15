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Сырский об успехе контратак в районе Бахмута: Он частичный, оборона города продолжается

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 09:08
Сырский об успехе контратак в районе Бахмута: Он частичный, оборона города продолжается - Фото
Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что успех контратак в районе Бахмута необходимо воспринимать как частичный. Об этом он сообщил по итогам поездки на фронт.

По его словам, продвижение Сил обороны под Бахмутом — это первый успех наступательных действий с начала обороны города. 

Он отметил, что последние несколько дней показали, что украинские воины могут двигаться вперед и уничтожать россиян даже в сверхсложных условиях. 

"Мы сражаемся меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые преодолевают наивысший предел возможностей. Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его нужно воспринимать. Операция продолжается", — заявил Сырский.

Генерал подчеркнул, что все необходимые решения по обороне приняты, а все возможные сценарии развития событий проработаны вместе с командирами на передовой. 

Читайте также: ВСУ продолжают идти вперед под Бахмутом, захватили десять позиций оккупантов – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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