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Под Бахмутом ликвидированы два командира РФ высокого ранга – минобороны страны-агрессора

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 15:33
Под Бахмутом ликвидированы два командира РФ высокого ранга – минобороны страны-агрессора - Фото
Бахмут (Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр)

Под Бахмутом ВСУ ликвидировали двух высокопоставленных российских командиров – полковников Вячеслава Макарова и Евгения Бровко. Об этом сообщило министерство обороны государства-агрессора.

Минобороны РФ в сводке сообщило, что в боях под Бахмутом ликвидированы командир 4-й мотострелковой бригады российской армии полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко. 

Командование страны-агрессора утверждает, что полковники уничтожены на передовой, когда они руководили действиями личного состава.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны за сутки 13 мая уничтожили 650 российских оккупантов, 13 артиллерийских систем и 23 единицы техники.

Сергей Бережной
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