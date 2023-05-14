Под Бахмутом ликвидированы два командира РФ высокого ранга – минобороны страны-агрессора

Под Бахмутом ВСУ ликвидировали двух высокопоставленных российских командиров – полковников Вячеслава Макарова и Евгения Бровко. Об этом сообщило министерство обороны государства-агрессора.

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Минобороны РФ в сводке сообщило, что в боях под Бахмутом ликвидированы командир 4-й мотострелковой бригады российской армии полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко.

Командование страны-агрессора утверждает, что полковники уничтожены на передовой, когда они руководили действиями личного состава.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны за сутки 13 мая уничтожили 650 российских оккупантов, 13 артиллерийских систем и 23 единицы техники.

13 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

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