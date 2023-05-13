ВСУ: В районе Бахмута удалось продвинуться на 300 метров, у Пригожина уже легкая паника
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"В результате наших определенных контратак удалось пройти до 300 метров вглубь позиций россиян. Наносятся удары по врагу, уничтожается его техника и пехота. За этим стоит большая работа, расчеты штабов, силы и средства, нужны условия для атаки", — сказал Череватый.
Он отметил, что из-за успеха ВСУ на флангах Бахмута у главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина "начинается легкая паника".
"Россияне раздают листовки, чтобы их военные были готовы к контрнаступлению ВСУ. Это не придает им уверенности, порождает постоянную тревожность", — подчеркнул спикер ВСУ.
10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.
- 2 мая командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Спикер ВСУ Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Главарь террористов Вагнера Пригожин говорил об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.
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