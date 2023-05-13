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ВСУ: В районе Бахмута удалось продвинуться на 300 метров, у Пригожина уже легкая паника

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 14:19
ВСУ: В районе Бахмута удалось продвинуться на 300 метров, у Пригожина уже легкая паника - Фото
Бойцы ВСУ в районе Бахмута (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, за сутки на Бахмутском направлении было 426 обстрелов, 12 авиационных ударов и 40 боевых столкновений — украинские воины уничтожили 127 россиян, ранили 171 и взяли в плен десятерых.
Также уничтожено три танка, две станции радиоэлектронной борьбы, пять пушек, восемь складов боеприпасов, противотанковый комплекс и пять беспилотников. 

"В результате наших определенных контратак удалось пройти до 300 метров вглубь позиций россиян. Наносятся удары по врагу, уничтожается его техника и пехота. За этим стоит большая работа, расчеты штабов, силы и средства, нужны условия для атаки", — сказал Череватый.

Он отметил, что из-за успеха ВСУ на флангах Бахмута у главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина "начинается легкая паника". 

"Россияне раздают листовки, чтобы их военные были готовы к контрнаступлению ВСУ. Это не придает им уверенности, порождает постоянную тревожность", — подчеркнул спикер ВСУ.

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

  • 2 мая командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Спикер ВСУ Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Главарь террористов Вагнера Пригожин говорил об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитрий Гриниченко
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