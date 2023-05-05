Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали, что уничтожим их
05.05.2023, 12:01
Евгений Пригожин и террористы Группы Вагнера (Фото: скриншот с видео)
Главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что выведет своих боевиков из Бахмута 10 мая. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил в комментарии LIGA.net, что украинское командование прогнозировало уничтожение "вагнеровцев" еще месяц назад.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Ранее Пригожин заявил, что выводит террористов Вагнера из Бахмута якобы из-за того, что их не обеспечивают артиллерийскими снарядами.
Также он записал видео на фоне трупов своих "подчиненных" с оскорблениями в адрес главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.
Отметим, что диктатор Владимир Путин или другие представители Москвы никак не комментировали публичный конфликт Пригожина и военных РФ, спикер Кремля Дмитрий Песков только сказал, что видел заявление главаря Вагнера.
По словам Череватого, конец Вагнера прогнозировался более месяца назад, так как террористы теряют около 200 человек убитыми и ранеными ежедневно.
Он отметил, что Пригожин прекратил получать пополнение в виде заключенных.
"Мы ожидали, что если подобная тенденция их уничтожения в таких масштабах сохранится и они не найдут источник пополнения, то в Бахмуте Вагнер будет уничтожен", — сказал спикер ВСУ.
Череватый подчеркнул, что пропагандистские заявления Пригожина являются попыткой оправдать свою неспособность достигать каких-либо успехов.
"Раньше он "мясными атаками" мог продвигаться на десятки-сотни метров в день. Выдумывает снарядный голод, но за сутки было 520 обстрелов в районе Бахмута. Слово "смерть" стало для них синонимом", — резюмировал он.
- Командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" полковник Павел Палиса заявил, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- 1 мая 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что РФ понесла 100 000 потерь за последние пять месяцев боев в районе Бахмута, из них было убито около 20 000 оккупантов.
- ВСУ назвали количество россиян под Бахмутом: более 25 000, 154 пушки и 56 РСЗО.
Читайте также: ВСУ: Россия скоро установит рекорд Гиннесса по количеству сроков оккупации Бахмута. План сорван
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии