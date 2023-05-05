Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали, что уничтожим их

Главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что выведет своих боевиков из Бахмута 10 мая. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил в комментарии LIGA.net, что украинское командование прогнозировало уничтожение "вагнеровцев" еще месяц назад.

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Ранее Пригожин заявил, что выводит террористов Вагнера из Бахмута якобы из-за того, что их не обеспечивают артиллерийскими снарядами.

Отметим, что диктатор Владимир Путин или другие представители Москвы никак не комментировали публичный конфликт Пригожина и военных РФ, спикер Кремля Дмитрий Песков только сказал, что видел заявление главаря Вагнера.

По словам Череватого, конец Вагнера прогнозировался более месяца назад, так как террористы теряют около 200 человек убитыми и ранеными ежедневно.

Он отметил, что Пригожин прекратил получать пополнение в виде заключенных.

"Мы ожидали, что если подобная тенденция их уничтожения в таких масштабах сохранится и они не найдут источник пополнения, то в Бахмуте Вагнер будет уничтожен", — сказал спикер ВСУ.

Череватый подчеркнул, что пропагандистские заявления Пригожина являются попыткой оправдать свою неспособность достигать каких-либо успехов.

"Раньше он "мясными атаками" мог продвигаться на десятки-сотни метров в день. Выдумывает снарядный голод, но за сутки было 520 обстрелов в районе Бахмута. Слово "смерть" стало для них синонимом", — резюмировал он.

Дмитро Гриниченко

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