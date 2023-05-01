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Более 25 000 человек, 154 пушки и 56 РСЗО. ВСУ назвали численность россиян под Бахмутом

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2023, 12:43
Более 25 000 человек, 154 пушки и 56 РСЗО. ВСУ назвали численность россиян под Бахмутом - Фото
Бахмут (Фото: EPA)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута воюют более 25 000 российских оккупантов. Об этом он сообщил в комментарии изданию РБК-Украина.

По его словам, в направлении Бахмута россияне сосредоточили 25 600 человек личного состава, 65 танков и 450 бронированных машин.

Также на данном участке действуют 154 пушки и 56 реактивных систем залпового огня.

"Это больше, чем армия Чехии или Венгрии", — сказал Череватый.

Он отметил, что потери оккупантов под Бахмутом сегодня ежедневно составляют примерно 100 погибших в день. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Ранее генерал Сырский заявил, что в Бахмуте Вооруженные Силы Украины контратаковали на некоторых участках.

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Дмитро Гриниченко
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