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Командующий ССО с группами специального назначения приехал в Бахмут – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 07:23
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Командующий Силами специального назначения Виктор Хоренко посетил Бахмут с группами спецназа. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях ССО Вооруженных Сил Украины.

На видео показано, как Хоренко с бойцами планируют заход в Бахмут. Потом они едут в автомобиле, приезжают в город, перемещаются по жилой зоне и спускаются в подвал.

В подвале, судя по всему, проходит совещание. Потом спецназ поднимается на улицу.

Последние кадры видео сняты в темноте.

  • Вчера сообщалось, что Хоренко прибыл в Бахмут. Он сказал, что ситуация сложная, но качество бойцов спецназа превосходит количественное преимущество российских оккупантов.

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Наталія Медведєва
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войнабахмутссовиктор хоренко
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