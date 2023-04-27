Командующий Силами специального назначения Виктор Хоренко посетил Бахмут с группами спецназа. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях ССО Вооруженных Сил Украины.

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На видео показано, как Хоренко с бойцами планируют заход в Бахмут. Потом они едут в автомобиле, приезжают в город, перемещаются по жилой зоне и спускаются в подвал.

В подвале, судя по всему, проходит совещание. Потом спецназ поднимается на улицу.

Последние кадры видео сняты в темноте.

Вчера сообщалось, что Хоренко прибыл в Бахмут. Он сказал, что ситуация сложная, но качество бойцов спецназа превосходит количественное преимущество российских оккупантов.

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Наталія Медведєва

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