Командующий Силами специального назначения Виктор Хоренко посетил Бахмут с группами спецназа. Соответствующее видео опубликовано в соцсетях ССО Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На видео показано, как Хоренко с бойцами планируют заход в Бахмут. Потом они едут в автомобиле, приезжают в город, перемещаются по жилой зоне и спускаются в подвал.
В подвале, судя по всему, проходит совещание. Потом спецназ поднимается на улицу.
Последние кадры видео сняты в темноте.
- Вчера сообщалось, что Хоренко прибыл в Бахмут. Он сказал, что ситуация сложная, но качество бойцов спецназа превосходит количественное преимущество российских оккупантов.
Читайте также: Против Украины воюют до 370 000 россиян, РФ усилила сухопутную группировку на один полк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Командующий ССО посетил Бахмут: Сложно, но спецназ – преимущество качества над количеством 26.04.2023ВСУ: В Бахмуте идут кровавые уличные бои, россиян не пускают на Часов Яр и Константиновку 18.04.2023Сырский: Россиян разбили под Кременной и Купянском. Бахмут уничтожается, но тормозит врага 18.04.2023
Последние новости
Комментарии