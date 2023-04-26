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Командующий ССО посетил Бахмут: Сложно, но спецназ – преимущество качества над количеством

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 07:52
Командующий ССО посетил Бахмут: Сложно, но спецназ – преимущество качества над количеством - Фото
Виктор Хоренко (Фото: ССО)

Командующий Силами специальных операций бригадный генерал Виктор Хоренко посетил Бахмут и заявил, что ситуация в городе сложная, но работа спецназа доказывает преимущество качества над количеством. Об этом сообщается в Telegram ССО.

Как отмечается, в Бахмуте Хоренко ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с воинами подразделений Сил спецопераций.

"Действительно ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы, знаете, что нужно делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО – это, прежде всего, преимущество качества над количеством", – сказал бригадный генерал воинам.

Сообщается, что воины ССО в полном объеме выполняют задачи по обороне Бахмута.

Несмотря на количественное преимущество россиян и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО наносят врагу удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют другие задачи, препятствуя продвижению российских войск.

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Наталія Медведєва
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война бахмут ссо виктор хоренко
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