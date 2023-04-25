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Генерал Сырский озвучил пять военных причин, почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 13:06
Генерал Сырский озвучил пять военных причин, почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут - Фото
Александр Сырский (Фото: скриншот с видео)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский озвучил пять причин, почему Вооруженные Силы Украины продолжают оборонять Бахмут. Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, бои за Бахмут имеют важное значение не только для россиян, но и для ВСУ, так как Силы обороны уже несколько месяцев сдерживают наступление врага и не дают ему увеличивать фронт. 

Он отметил, что оккупанты несут значительные потери, теряют вооружения, технику и наиболее профессиональные подразделения. 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Сырский заявил, что дальнейшее удержание Бахмута имеет важное значение для обороны по следующим причинам:

— Город является важным узлом обороны, удержание которого обеспечивает стойкость обороны группировки в целом;

— Бахмут имеет удачное природное расположение — это природная крепость, расположенная на холмах и окруженная реками, что способствует обороне;

— Защите города способствует многоэтажная застройка и развитая инфраструктура на левом берегу реки Бахмутовка, где сражаются Силы обороны;

— Бои по захвату города являются специфическим видом боевых действий, который требует особых навыков и создает трудности для россиян, которые наступали ранее по лесостепи;

— Населенный пункт является частью агломерации Константиновка-Краматорск, удержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок войск на Лисичанском и Донецком направлениях. 

Бои в Бахмуте (Карта: Military Land)

  • Недавно генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, поскольку Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
  • Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца. 

Читайте также: Бахмут полностью уничтожается Россией, в таких условиях сложно удерживать позиции — Маляр

Дмитро Гриниченко
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