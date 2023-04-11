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Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 20:19
Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца - Фото
Кладбище вагнеровцев (Фото: ресурсы оккупантов)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый выразил в эфире телемарафона свою субъективную оценку относительно того, на сколько еще "хватит" России наемников террористической организации Группа Вагнера, если бои за Бахмут будут и дальше такими же динамичными, и если оккупанты не изменят тактику.

"Трудно сказать прямо до дня [на сколько "хватит" вагнеровцев], но если они будут уничтожаться с такой интенсивностью, как сейчас, и если они не изменят тактику, то, я думаю, речь идет о месяцах двух. Это мой субъективный прогноз, если они не наладят источник поставки личного состава", – сказал Череватый.

Он подчеркнул, что Группа Вагнера, являясь террористической организацией, применяет "совсем другие" методы принуждения к борьбе и заставляет своих наемников идти в атаки под страхом смерти.

  • Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
  • Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать по другим направлениям.

Смотрите также: Бой в Бахмуте. Пограничники три часа отбивали атаки превосходящих сил оккупантов

Оксана Житнюк
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