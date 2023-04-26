Против Украины воюют до 370 000 россиян, РФ усилила сухопутную группировку на один полк

В настоящее время против украинских сил воюют до 370 000 российских оккупантов – это до 48 бригад и около 315 формирований. Об этом сообщает Military media center, координируемый Министерством обороны.

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В сообщении говорится, что, по последним данным, в боевые действия против Украины Россия бросила до 48 бригад и 122 полков, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований.

Всего против украинских войск РФ использует около 369 000 человек личного состава и около 5900 единиц тяжелого вооружения.

Фиксируется, что российские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк.

В Military media center подчеркнули, что долгосрочные планы Кремля остаются неизменными – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам. Ожидается, что для этого оккупанты в ближайшее время сосредоточат усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения Сил обороны из важных центров Донецкой области.

Первоочередной целью РФ остается захват Бахмута, также оккупанты будут продолжать попытки захватить Авдеевку и Марьинку.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения украинские силы уничтожили 188 410 россиян, 3692 танков и тысячи единиц другой техники.

Командующий Сухопутными войсками Сырский озвучил пять причин, почему ВСУ продолжают оборонять Бахмут.

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Оксана Житнюк

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