Потери России: за сутки уничтожено 640 оккупантов, 30 единиц техники и 14 артсистем

Вооруженные Силы Украины ликвидировали 640 россиян, сожгли 30 единиц техники и 14 артиллерийских систем за прошедшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что оккупанты сосредоточены на наступлении в направлении Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ отбили 39 атак врага на Донбассе за сутки.

Общие потери противника во время большой войны составили:

— личного состава — 188 410 (+640),

— танков — 3692 (+4),

— боевых бронированных машин — 7162 (+11),

— артиллерийских систем — 2877 (+14),

— РСЗО — 539,

— средств ПВО — 292 (+1),

— самолетов — 308,

— вертолетов — 294,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2440 (+3),

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5792 (+8),

— специальной техники — 352 (+7).

В Генштабе сообщали, что на Донбассе растет количество желающих отказаться от участия в войне против Украины.

10 апреля 2023 генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.

19 апреля в ВСУ сообщили, что оккупанты несколько изменили тактику ведения боевых действий в Бахмуте. Они атакуют небольшими группами по пять или шесть человек, стремятся вступать в стрелковые контактные бои.

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Мілана Головань

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